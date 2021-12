Lichamen van vijftien migranten aangespoeld in Libië

In Libië zijn de lichamen van vijftien migranten aangespoeld, melden het Rode Kruis en de Libische autoriteiten. De lichamen werden gisteravond aangetroffen in Khums, een havenstad in West-Libië.

Volgens het Rode Kruis, dat in Libië opereert onder de naam Rode Halve Maan, hebben drie overlevenden gezegd dat de slachtoffers afkomstig zijn van een boot die is gezonken. Aan boord ervan zouden 35 mensen zijn geweest. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers of overlevenden. Onder de slachtoffers is een baby.

Een woordvoerder van het ziekenhuis in Khums meldt dat de lichamen die daarnaartoe zijn gebracht nog intact zijn. Het ziekenhuis denkt dat ze ongeveer een dag in zee hebben gelegen.

Schipbreuken

Vermoedelijk zijn de mensen om het leven gekomen toen ze naar Europa probeerden te gaan. De afgelopen tijd waren er meerdere keren schipbreuken voor de kust van Libië. Het aantal vluchtpogingen naar Europa van migranten neemt de laatste tijd toe, omdat de Libische autoriteiten hardhandig optreden tegen migranten.

Afgelopen week zei de VN-organisatie IOM dat er dit jaar zo'n 1500 migranten zijn verdronken in het Middellandse Zeegebied. Volgens de organisatie is het daarmee voor zover bekend de dodelijkste migratieroute ter wereld. Sinds 2014 zijn meer dan 17.000 mensen vermist geraakt of om het leven gekomen.

Gisternacht pikte een reddingsschip van de Duitse hulporganisatie Sea Watch zo'n 180 migranten op uit de Middellandse Zee. Dat gebeurde volgens Sea Watch ten zuiden van het Italiaanse eiland Lampedusa. De migranten waren waarschijnlijk uit Libië vertrokken.