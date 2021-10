VN: Libische autoriteiten zetten ruim 5000 migranten vast in detentiecentra

Libische autoriteiten hebben in het afgelopen weekend zeker vijfduizend migranten vastgezet in detentiecentra, meldt de VN. Onder de migranten zijn zeker tweehonderd kinderen en tientallen zwangere vrouwen. De cijfers kunnen de komende dagen nog verder oplopen.

Huizen van migranten werden binnengevallen, waarna ze werden mishandeld en meegenomen naar de opvangkampen. Een migrant werd doodgeschoten en vijftien migranten raakten gewond.

Volgens de VN maakt de Libische overheid zich schuldig aan mensenrechtenschendingen en mogelijk ook aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In detentiecentra wordt geweld op grote schaal toegepast, melden de VN-onderzoekers. De Libische autoriteiten zouden zich onder meer schuldig maken aan het martelen, verkrachten en doden van migranten.

De onderzoekers melden ook dat de Libische kustwacht migranten slecht behandelt. De kustwacht wordt getraind door de Europese Unie met als doel om migranten op de Middellandse Zee tegen de houden. Volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft de kustwacht alleen dit jaar al 14.000 mensen op zee onderschept en vastgezet.

'Uitzichtloos bestaan voor migranten'

In juni maakte AzG bekend om te stoppen met hun werk in detentiecentra in de kuststad Tripoli, omdat de migranten daar vastzitten onder onacceptabele omstandigheden. "In de loop van de tijd werd steeds meer buitensporig geweld gebruikt tegen de gedetineerden, waardoor wij daar niet meer veilig konden werken", zei Akke Boere, operationeel directeur, in het NPO Radio 1 Journaal.

Sinds vorige week is AzG weer actief in het land om medische hulp te geven, nadat de autoriteiten verbetering van de situatie hadden beloofd. "Je moet je voorstellen dat de situatie in deze centra nog steeds zeer slecht is", zei Boere. "Deze mensen hebben een uitzichtloos bestaan. Ze zitten opgesloten, terwijl ze in principe recht hebben op een asielprocedure om te kijken waar ze heen kunnen."