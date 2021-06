Artsen zonder Grenzen stopt werk in detentiecentra Libië

De internationale medische hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (MSF) stopt zijn activiteiten in twee detentiecentra in de Libische hoofdstad Tripoli. Als reden geeft de organisatie op dat de omstandigheden waaronder migranten en vluchtelingen worden vastgehouden, onacceptabel zijn. De centra zijn overvol en er wordt systematisch geweld gebruikt tegen de gedetineerden, aldus MSF. De organisatie vreest ook voor de veiligheid van de eigen medewerkers.

De migranten in de centra zijn bij hun poging om over te steken naar een EU-land tegengehouden door de Libische kustwacht, Die wordt door de EU getraind en gedeeltelijk gefinancierd. De afspraak tussen de EU en Libië is bedoeld om asielzoekers te ontmoedigen om de overtocht naar Spanje of Italië te wagen.

Opsomming van gewelddadigheden

Artsen zonder Grenzen somt in een verklaring op welke misstanden de medewerkers in de kampen aantreffen. De gedetineerden hebben botbreuken, schaaf- en snijwonden en ook schotwonden als gevolg van gewelddadigheden door de bewakers. Onlangs werd medisch personeel een week lang geweerd uit de kampen. Daarnaast hebben de gevangen migranten een gebrek aan schoon water en voedsel.

De hulporganisatie heeft al vaker de noodklok geluid over de omstandigheden waaronder de migranten vastzitten.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei gisteren dat de kampen in Libië dicht moeten. Ze reageerde op berichten van persbureau AP dat minderjarige gedetineerden worden aangerand door Libische bewakers. Dit jaar zijn tot dusver 14.000 mannen, vrouwen en kinderen opgepakt en vastgezet door de Libische kustwacht.