Initiatief kerken: doneer compensatie energie aan mensen die dat nodig hebben

Ook in Apeldoorn besloten supermarkten mee te doen aan de actie. "We zitten in een volksbuurt in Apeldoorn en hier is best wat armoede", zegt Wouter van de Bunt, eigenaar van een Jumbo. "Er zijn dus een hoop mensen die wat extra's kunnen gebruiken. Met de kerstgedachte in het achterhoofd is dit een mooi initiatief."

Hoe de actie in Apeldoorn verder wordt uitgerold, moet nog worden beslist. "We denken eraan om mensen wat extra spullen te geven als ze bij ons spullen komen kopen", zegt Van de Bunt. "Of we hogen de waardebon nog wat."