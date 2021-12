Twee mannen opgepakt voor vermoedelijke liquidatie Amstelveen

De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident eerder deze week in Amstelveen. De Amsterdammers van 21 en 22 jaar oud zijn gearresteerd in het oosten van de stad.

Bij de vermoedelijke moordaanslag, eergisteren, kwam een 56-jarige man uit Almere om het leven. Hij werd iets voor 11.00 uur op straat neergeschoten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Dodenlijst

Het was al duidelijk dat het slachtoffer een bekende van de politie was. Het Parool meldt dat het om Itzhak Meiri gaat. Hij werd in 2008 veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor afpersing van Amsterdamse zakenmensen. Volgens de krant stond hij al jaren op een dodenlijst.

De 21-jarige verdachte zit nog de komende twee weken vast, meldt de politie. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. De 22-jarige is na verhoor vrijgelaten, maar wordt nog wel gezien als verdachte in de zaak.