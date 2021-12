Man op straat doodgeschoten in Amstelveen

In Amstelveen is vanochtend een 56-jarige man neergeschoten en aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een bekende van de politie uit Almere.

Het slachtoffer werd omstreeks 10.50 uur beschoten op de Wieringerstraat. De man was aanvankelijk aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

'Zeker 7 tot 8 schoten'

Buurtbewoners waarschuwden de politie, agenten vonden de man op straat. Volgens ooggetuigen loste de schutter zeker zeven tot acht schoten, schrijven AT5 en NH Nieuws.

De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij.

Getuigen meldden de politie dat de schutter een man van ongeveer 20 jaar is.