Alle negentien verdachten corruptiezaak Vestia schuldig bevonden

Woningcorporatie Vestia, in deze zaak de gedupeerde, is in het verleden al vaker in het nieuws geweest, onder meer door de derivatenhandel. Dat schandaal leidde ertoe dat de woningcorporatie in 2012 aan de rand van de afgrond stond. Voormalig topman Erik Staal werd ervoor verantwoordelijk gehouden en kreeg twee jaar cel.