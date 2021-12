Wachtlijst maagverkleiningen loopt op, juist nu ze hard nodig zijn

De behandeling valt onder de zorg die kan worden uitgesteld zonder dat het (naar verwachting) tot permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren leidt. Dat beaamt Dijkhorst van de Nederlandse Obesitas Kliniek: "Maar het is wel zorgelijk omdat mensen nu gemotiveerd zijn om af te vallen. Ook is een coronabesmetting voor mensen met obesitas een stuk gevaarlijker."

Buikvet werkt als een soort reservoir voor het virus, legt endocrinoloog Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC uit. "De virusdeeltjes nestelen zich in het vetweefsel en veroorzaken allerlei ontstekingen. Daardoor is het immuunsysteem constant in staat van paraatheid en kan het zich niet richten op de coronavirusdeeltjes zelf."

Veel leed

Een maagverkleining kan dus veel leed voorkomen, maar het is niet de enige oplossing, benadrukt Van Rossum. Zo kunnen mensen met obesitas ook geholpen worden met gewichtsverminderende medicijnen en een "gecombineerde leefstijlinterventie", waarbij iemand geholpen wordt met gezonder leven. "Alle kleine beetjes helpen. Zelfs op één been staan tijdens het tandenpoetsen heeft zin."

Esmé van Staden uit Gorinchem heeft al allerlei diëten geprobeerd om af te vallen, maar blijft kampen met overgewicht. Dat werd veroorzaakt door medicijnen die ze ging slikken vanwege een schildklierprobleem.

Esmé van Staden moet mogelijk nog maanden wachten op de ingreep.