Amerikaanse schrijver Joan Didion (87) overleden

De Amerikaanse schrijver en journalist Joan Didion is op 87-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Haar uitgever Penguin Random House typeert haar als een van de scherpzinnigste schrijvers en waarnemers in Amerika. Ze was in de VS een bestsellerauteur, met titels als de essaybundel The White Album en The Year of Magical Thinking.

Een boek uit 2005 over de plotselinge dood van haar man, de schrijver John Gregory Dunne, zou uitgroeien tot een klassieker over rouwverwerking. Ze bewerkte het zelf tot een theatersolo, op Broadway werd het stuk gespeeld door Vanessa Redgrave. Ook de dood van hun pleegdochter enkele jaren verwerkte ze in een veel verkocht boek, Blue Nights (2011). Een aantal van haar boeken zijn ook in het Nederlands vertaald.

Didion begon haar loopbaan in de jaren 50, nadat ze een door het tijdschrift Vogue gesponsorde schrijfwedstrijd had gewonnen. Dat leverde haar een baan op bij het blad.

New Journalism

Samen met andere vooraanstaande schrijvers als Tom Wolfe, Nora Ephron en Truman Capote behoorde ze tot de New Journalists, die in de jaren 60 opkwamen. Die gebruikten literaire technieken in journalistieke verhalen en hadden daarmee grote invloed op de non-fictieliteratuur.

In 1989 was Didion een van de eersten die de uitkomsten van het proces tegen de Central Park Five in twijfel trokken. Dat was een geruchtmakende zaak waarin vijf zwarte en latinomannen ervan werden beschuldigd een witte vrouw te hebben verkracht in Central Park. Ze werden veroordeeld, naar later bleek inderdaad ten onrechte, waarna ze werden vrijgelaten. De populaire Netflix-serie When They See Us werd op deze rechtszaak gebaseerd.

Politieke porno

Ook op andere terreinen gaf Didion blijk van kritisch vermogen. Ze had geen goed woord over voor de verslaggeving over Amerikaanse verkiezingscampagnes, die ze beschouwde als slechte kleedkamerjournalistiek. De doorgaans bejubelde boeken van journalist Bob Woodward, bekend van de Watergate-affaire, noemde ze "politieke porno".

Samen met Dunne schreef ze ook filmscripts, waaronder een remake van A Star is Born en True Confessions, de verfilming met Robert DeNiro en Robert Duvall van een roman van Dunne.