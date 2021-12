Eerste coronapil goedgekeurd in Amerika

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen FDA heeft de eerste coronapil goedgekeurd. Het gaat om de pil Paxlovid van Pfizer.

Het middel van Pfizer is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest op covid-19 en bij een risicogroep horen. Pfizer claimde in november dat gebruik van de pil het risico op een ziekenhuisopname met 89 procent vermindert.

De behandeling met de pil duurt vijf dagen en bestaat uit het tweemaal daags innemen van het middel. De pil kan verstrekt worden door een huisarts.

Coronapil MSD

De VS heeft genoeg pillen ingekocht voor de behandeling van 10 miljoen mensen. Ze mogen van de FDA gebruikt worden door iedereen boven de 12 jaar.

In Europa is de pil nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Maar in afwachting van definitieve goedkeuring mag die al wel gebruikt worden. Toch wordt de pil voorlopig nog niet voorgeschreven omdat er nog te weinig bekend is over de werking om het aan te bevelen of te ontraden, zei longarts en voorzitter van het expertiseteam van de Federatie Medisch Specialisten Leon van den Toorn vorige week.

Ook farmaceut Merck, in Europa actief onder de naam MSD, ontwikkelt een coronapil. Dit middel is nog niet definitief goedgekeurd in Europa en Amerika. Het mag, net als de pil van Pfizer, al wel gebruikt worden door de Europese lidstaten.