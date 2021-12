Presidentsverkiezingen Libië van vrijdag uitgesteld

De presidentsverkiezingen in Libië die voor vrijdag gepland stonden, gaan niet door. Dat is bekendgemaakt door de parlementscommissie die het verkiezingsproces begeleidt.

Volgens het hoofd van de commissie is duidelijk geworden dat het onmogelijk is om de verkiezingen op de geplande dag te laten doorgaan. Hij schrijft dat die conclusie is getrokken op basis van technische, veiligheids- en gerechtelijke rapporten.

Het voorstel is om nu op 24 januari de eerste ronde van de presidentsverkiezingen te houden.

Omstreden kandidaten

In de aanloop naar de verkiezingen hebben zich zo'n honderd kandidaten gemeld, onder wie enkele omstreden namen. Zo mengde Saif Kadhafi, de tweede zoon van oud-dictator Muammar Kadhafi, zich in de race. Hij zat meer dan vijf jaar vast vanwege oorlogsmisdaden die hij heeft begaan tijdens de revolutie van 2011 tegen het bewind van zijn vader.

Ook op de kandidatuur van generaal Haftar kwam kritiek, omdat die met zijn leger jarenlang tegen het regeringsleger heeft gestreden. De 77-jarige krijgsheer heeft een groot deel van het oosten van Libië in handen. Daarom kunnen de verkiezingen in dat gebied nooit eerlijk verlopen, zeggen zijn tegenstanders in het westen.

Andere kandidaten zijn parlementsvoorzitter Saleh en interim-premier Dbeibah. Die laatste had beloofd om niet de regering te leiden die hem zou opvolgen.

Nieuwe routekaart

Het hoofd van de kiescommissie roept Saleh op om zich terug te trekken als presidentskandidaat, zodat hij zich weer kan richten op zijn taak als parlementsvoorzitter. Volgens de kiescommissie kan dat helpen om "een nieuwe routekaart te maken" richting verkiezingen.

Vanuit de internationale gemeenschap was de afgelopen maanden veel druk om de presidentsverkiezingen juist wel door te laten gaan, ondanks de oplopende spanningen richting de stembusgang.

Twee machtsblokken

Sinds de revolutie tegen Kadhafi van tien jaar geleden wordt Libië geteisterd door chaos en oorlog. In oktober vorig jaar spraken Haftar, die wordt gesteund door onder meer Egypte en Rusland, en de door de VN-erkende regering een staakt-het-vuren af. Libië is sindsdien verdeeld in twee machtsblokken.