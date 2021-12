Zoon van oud-dictator Kadhafi mag toch meedoen aan presidentsverkiezingen Libië

Saif Kadhafi mag toch meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië van volgende maand. De tweede zoon van oud-dictator Muamar Kadhafi was eerder door de kiescommissie uitgesloten van deelname vanwege eerdere veroordelingen, maar een rechter zet nu een streep door dat besluit.

De 49-jarige Kadhafi junior zat meer dan vijf jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden tijdens de revolutie van 2011 tegen het bewind van zijn vader. In 2017 verleende de Libische regering hem amnestie. Velen zullen hem associëren met het regime van zijn vader, die Libië decennia lang met ijzeren vuist regeerde.

Omstreden

Aan de verkiezingen van begin volgend jaar doen meer omstreden kandidaten mee. Zo maakte generaal Haftar bekend dat hij een gooi doet naar het presidentschap. De krijgsheer streed jarenlang met zijn leger tegen het regeringsleger.

Vorig jaar kwamen de partijen tot een staakt-het-vuren en sindsdien is Libië opgesplitst in twee machtsblokken: de door de VN erkende regering en het gebied dat Haftar in handen heeft. Haftar krijgt steun van onder meer Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. De regering heeft Turkije als belangrijkste bondgenoot.