RIVM: 19 procent daling van positieve testen, maar omikron rukt op

Meeste besmettingen bij kinderen

Het percentage positieve testen steeg de afgelopen week verder: van 23,4 naar 23,9. Dat gebeurde bij een daling van het aantal mensen dat zich meldde in de GGD-teststraten. Het aantal testen nam af van 454.000 testen vorige week naar 381.000 de voorbije week.

De meeste besmettingen waren nog altijd bij kinderen, hoewel ook daar sprake is van een afname. Het ging de afgelopen week om 10.221 positieve testen in de leeftijdsgroep 5 tot en met 9 en 9036 in de categorie 10-14 . Samen maken de kinderen 20 procent uit van het totaal aantal positieve testen. De scholensluiting is te recent om terug te komen in deze cijfers.

De GGD-regio met de meeste besmetting was de voorbije zeven dagen Zuid-Holland-Zuid (Dordrecht en omgeving) met 649 besmettingen op 100.000 inwoners. Vrij kort daarachter zit Zeeland, gevolgd door Zaanstreek-Waterland.

Mogelijk 'Verstappen-effect'

78 positieve testen kwamen afgelopen week van reizigers die kort daarvoor in de Verenigde Arabische Emiraten waren geweest. Dat zijn er veel meer dan in de afgelopen maanden. Tussen 20 september en begin vorige week was het totaal aantal besmette reizigers uit dit land nog 114.

Mogelijk komt dit door de laatste Formule 1-wedstrijd van het seizoen in de hoofdstad Abu Dhabi, waar Max Verstappen ruim een week geleden de wereldtitel pakte. Naar schatting waren zo'n 5000 Nederlanders hiervoor naar het circuit van Abu Dhabi gereisd.