Negende verdachte uit Hilversum in beeld in dodelijke geweldszaak Mallorca

Er is een negende verdachte in beeld in de zaak van de dodelijke geweldpleging op het Spaanse eiland Mallorca afgelopen zomer, meldt NH Nieuws. Het gaat om een 18-jarige Hilversummer die betrokken zou zijn bij de aanval die Carlo Heuvelman fataal werd.

Justitie beschouwt de verdachte niet als hoofdverdachte en vervolgt hem voor 'geweld rond Carlo Heuvelman' en niet voor doodslag. Wat de Hilversummer precies ten laste wordt gelegd, kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nog niet zeggen.

De 18-jarige werd half oktober aangehouden en verhoord door de politie. Intussen is hij weer op vrije voeten en half januari moet hij zich voor het eerst voor de rechter verantwoorden. Dan staat een regiezitting gepland waar alle negen verdachten moeten voorkomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later.

Onderzoek loopt nog

Het onderzoek naar de geweldsincidenten op Mallorca in de nacht van 14 op 15 juli is nog niet afgerond. Daarbij raakten meerdere mensen gewond, waaronder de 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het OM spreekt nog steeds met verdachten en getuigen.

Sanil B., Hein B., Mees T. en Lukas O. worden door justitie gezien als de vier hoofdverdachten. Drie van hen stonden afgelopen november voor het eerst voor de rechter. Ze bekenden toen bijna alle geweldsincidenten, maar ontkenden betrokkenheid bij de dood van Heuvelman.