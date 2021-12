Twentse huisartsen boosterden 6000 zorgmedewerkers: 'We wilden geen demonstranten'

In Enschede hebben huisartsen op zes avonden verspreid binnen een maand zo'n 6000 zorgmedewerkers geboosterd. Ze deden dat op eigen initiatief en in stilte, omdat ze niet wilden worden gestoord door demonstranten. Gisteravond werden de laatste zorgmedewerkers geprikt. Binnenkort gaan de huisartsen niet-mobiele thuiswonenden prikken.

"De GGD zou zorgmedewerkers prikken, maar zoals bekend loopt die over", zegt initiatiefnemer Marieke Nijhof, huisarts en voorzitter van de regionale kring van huisartsenvereniging LHV. "Ook hier in Twente hebben we code zwart boven ons hoofd hangen en zagen we het somber in. Wij vonden het van groot belang dat patiënten in Twente een beroep kunnen blijven doen op zorgmedewerkers."

En daarom smeedden Nijhof en collega-huisarts Marinka Hamstra hun plan en vroegen ze de GGD om een locatie waar de infrastructuur al op orde was. Dat werd Enschede. De administratie en het optrekken van de vaccins werd gedaan door mensen die bij zorginstellingen en apotheken werken.

Massa-vaccinatie

"Nadat de GGD klaar was, kwamen wij met voorbereiders, optrekkers en prikkers. Een soort massa-vaccinatie voor zorgmedewerkers in de eerste lijn." Die mensen werken in verpleeghuizen, woonzorglocaties, de thuiszorg, huisartsenpraktijken en apotheken.

De huisartsen prikten sinds eind november zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. "We moesten niet hebben dat op die avonden mensen aan de kant zouden staan om ons te ontmoedigen", vertelt Nijhof. "We hadden ook zo min mogelijk beveiliging."

Appèl op collega's

De huisarts en haar collega's gaan nu verder met ouderen die zelf niet naar een GGD-locatie kunnen komen. "We hebben een appèl gedaan op collega's om niet-mobiele thuiswonenden zelf te vaccineren. We halen spuiten op bij de GGD en zetten die binnen zes uur in de arm van onze patiënt."

Huisartsen die het te druk hebben, vragen een collega of in sommige gevallen een gepensioneerde huisarts. "Het vraagt ontzettend veel tijd: naar zo iemand toegaan, de spuit zetten en 15 minuten wachten. Dat is een hele grote last voor de GGD."

Veel menskracht

De GGD Twente zegt 'enorm blij' te zijn met de actie. "We zijn met een mega-operatie bezig; in korte tijd geven we een boostershot aan alle Twentenaren die dat willen. Dat kost vooral erg veel menskracht", zegt directeur publieke

gezondheid Samantha Dinsbach. "Door deze inzet van de huisartsen is een deel van de inwoners voorzien van een prik en kunnen wij ons richten op anderen."