Kamer onderbreekt reces voor debat over lockdown

De Tweede Kamer komt vandaag terug van kerstreces voor een debat over de lockdown die het demissionaire kabinet zaterdag afkondigde. Een meerderheid steunt die maatregel, maar veel partijen houden vragen over de langetermijnaanpak van corona.

Tot nu toe was de kritiek vanuit de Kamer vaak dat het kabinet te laat ingreep, maar dat verwijt zal vandaag niet klinken. Er is tot een lockdown besloten nog voordat de besmettingscijfers oplopen. Vanwege de onzekerheid rond de omikronvariant was dat onvermijdelijk, vindt een meerderheid.

Wel zal de vraag gesteld worden of het op slot zetten van de samenleving voorkomen had kunnen worden door eerder te gaan boosteren. Op de persconferentie zeiden demissionair premier Rutte en minister De Jonge daarover dat in andere landen, waar men wel eerder is begonnen met prikken, dezelfde problemen bestaan.

Het kabinet zet vol in op de boostercampagne, omdat met die prik de bescherming van mensen tegen het virus, ook tegen de omikronvariant, weer behoorlijk op peil komt.

Verhogen ic-capaciteit

Oppositiepartijen als de PVV, de SP en GroenLinks zullen nogmaals aandringen op het verhogen van de capaciteit in de zorg, zodat een nieuwe golf makkelijker opgevangen kan worden. "Als het kabinet blijft weigeren te investeren in het verhogen van de ic-capaciteit naar minimaal het Europees gemiddelde, dan is dit niet de laatste lockdown", waarschuwt PVV-Kamerlid Fleur Agema.

Zij is tegen de sluiting van niet-essentiële winkels, zoals die nu geldt. Juist door alle winkels tot 22.00 uur open te houden wordt de drukte gespreid, redeneert Agema. Winkelsluitingen zijn volgens haar niet bewezen effectief.

Ook SP'er Maarten Hijink vindt dat het kabinet te weinig heeft gedaan om de zorgcapaciteit te vergroten. "Ze staan met de rug tegen de muur en nu rest alleen nog de paniekknop." Hijink wil net als zijn collega Lisa Westerveld van GroenLinks dat er weer meer getest gaat worden om zicht te houden op het virus.

Prikkers straks laten testen

"Met laagdrempelige testfaciliteiten kunnen we bij nieuwe oplevingen het virus zo spoedig mogelijk de kop indrukken, zodat we niet voortdurend van lockdown naar lockdown kwakkelen", zegt Westerveld. Jan Paternotte van D66 wil mensen die nu geworven worden voor de prikstraten vasthouden, zodat ze na de boostercampagne kunnen worden ingezet bij het testen en het bron- en contactonderzoek.

Ook zal Kamer erop aandringen dat het onderwijs zo snel mogelijk weer opengaat, om leerachterstanden te voorkomen. Daarnaast wil zo'n beetje de hele Kamer dat bedrijven die door de lockdown getroffen worden, volledig gecompenseerd worden.

Het debat begint vanmiddag om 12.00 uur. Daarvoor is er een technische briefing, waarbij experts de Kamerleden een toelichting zullen geven over de huidige situatie.