Ondernemers willen vergoeding voor overgebleven voorraden

Ondernemersorganisaties willen dat er compensatie komt voor de voorraden die door de lockdown overblijven. Horecaondernemers blijven bijvoorbeeld zitten met hun ingekochte eten voor de kerst en winkeliers hebben nu veel minder tijd om hun wintercollecties te verkopen.

De organisaties wijzen naar de voorraadregeling van vorig jaar, toen de lockdown ook vlak voor de feestperiode inging. Toen kwam er, naast de vergoeding voor loonkosten en vaste lasten, een eenmalige voorraadvergoeding tot een maximum van ruim 20.000 euro. Nu heeft het kabinet daar nog niks over bekendgemaakt.

"Het is bizar dat die er nog niet is', zegt Paul te Grotenhuis van InRetail. "Ondernemers zijn nu nog meer gedupeerd als vorig jaar. Ze hebben nog minder vet op de botten en dus is de regeling keihard nodig."

"De koelkasten liggen vol en de potjes bij ondernemers zelf zijn leeg", zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland in het tv-programma Goedemorgen Nederland. "Het is heel pijnlijk dat de overheid daar op deze manier mee omgaat."

Verlening steunpakket

Het kabinet maakte vorige week bekend 4,4 miljard euro uit te trekken om het steunpakket tot 14 januari te verlengen. Ondernemers kunnen voor het eerste kwartaal van volgend jaar loonsteun aanvragen als zij minimaal 20 procent omzetverlies hebben. De kosten worden dan tot 85 procent vergoed. Daarnaast loopt de tegemoetkoming in de vaste lasten door.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten niets te kunnen zeggen over een voorraadvergoeding en wijst naar de persconferentie van afgelopen zaterdag. Premier Rutte zei toen dat er gesprekken lopen met werkgevers en werknemers "om te kijken wat er nog meer nodig is".

Morgen is er een debat in de Tweede Kamer over de lockdown en het coronavirus. Daar zal ook over de steunmaatregelen worden gesproken.