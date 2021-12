GGD: honderden mensen kregen foutieve coronatestuitslag

Volgens een woordvoerder van het lab zijn er fouten gemaakt bij het coderen. "Het proces in het lab is voor een groot deel geautomatiseerd, maar er zijn momenten dat er toch mensenwerk aan te pas komt", zegt de woordvoerder. "Helaas was hier sprake van een menselijke fout, waar we onze excuses voor aanbieden."

Persoonlijk op de hoogte gebracht

De GGD'en in Friesland en Drenthe weten bij welke personen de testuitslagen niet correct zijn. Iedereen wordt persoonlijk door iemand van de GGD op de hoogte gebracht, om op die manier ook vragen te kunnen beantwoorden.

"We hebben nog niet iedereen telefonisch kunnen bereiken", zegt manager testen en vaccineren Marjon Feenstra tegen RTV Drenthe. "Ook heeft iedereen een e-mail gekregen met daarbij een brief als bijlage. Wie geen e-mail heeft gekregen, hoort niet tot de groep die van de fout de dupe is geworden."

Het lab in Deventer doet extra onderzoek om de omvang van de onjuiste testuitslagen definitief vast te stellen. "We hopen het vandaag helder te krijgen. De verwachting is wel dat we nog extra foute testuitslagen zullen ontdekken", aldus de woordvoerder. De GGD'en verwachten in de loop van vandaag te weten om hoeveel mensen het precies gaat.