Peng Shuai verbreekt stilte: 'Nooit gezegd dat iemand mij seksueel misbruikt heeft'

De Chinese toptennisster Peng Shuai heeft tijdens een sportevenement in Shanghai ontkend dat ze ooit iemand beschuldigd heeft van seksueel misbruik.

Het is voor het eerst dat Peng publiekelijk op camera iets zegt over de misbruikbeschuldigingen aan het adres van voormalig vicepremier Zhang Gaoli. Daarover plaatste ze begin november een bericht op het Chinese sociale medium Weibo. Enkele minuten later werd het bericht verwijderd.

"Ik wil iets heel belangrijks benadrukken," zegt ze nu in een video die gedeeld is door Lianhe Zaobao, een Chinees mediaplatform in Singapore. "Ik heb nooit gezegd of geschreven dat iemand mij seksueel misbruikt heeft." Het is niet duidelijk of ze dit vrijwillig zegt of dat ze onder druk is gezet.

Censuur

Na Pengs bericht begin november over Zhang werd wekenlang niets van haar vernomen, wat tot zorgen leidde, onder meer bij mensenrechtenorganisaties en de wereldtennisbond WTA. Chinese staatsmedia plaatsten wel beelden van Peng op Twitter, maar het was niet duidelijk wanneer die beelden waren opgenomen.

Bekijk hieronder de beelden die tot nu toe beschikbaar zijn gekomen van Peng: