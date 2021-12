Ed van Thijn (87), PvdA-coryfee en oud-burgemeester van Amsterdam, overleden

Voormalig PvdA-politicus Ed van Thijn is op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam, de stad waarvan hij jarenlang burgemeester is geweest. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt op verzoek van zijn vrouw en dochters. Zij laten weten dat Van Thijn tot het einde toe betrokken, helder en geestig was.

De oud-politicus was al geruime tijd ziek: hij leed aan de zeldzame ziekte polyneuropathie waardoor hij gedeeltelijk verlamd was.

Van Thijn was meer dan tien jaar lang de tweede man van de PvdA, achter Joop den Uyl, met wie hij nauw samenwerkte. Ten tijde van het kabinet-Den Uyl in de jaren 70 was hij fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer.

Ook in de lokale politiek was hij actief. Gedurende vrijwel de hele jaren 60 zat Van Thijn in de gemeenteraad van Amsterdam. Van 1983 tot 1994 was hij burgemeester van de hoofdstad. Daarmee is hij de langstzittende burgemeester van Amsterdam sinds de Tweede Wereldoorlog.

Nacht van Van Thijn

Voor en na zijn burgemeesterschap was Van Thijn korte tijd minister van Binnenlandse Zaken. De laatste jaren van zijn politieke loopbaan zat hij voor de PvdA in de Eerste Kamer. Daar bracht hij in 2005, in de zogeheten Nacht van Van Thijn, D66-leider en minister Thom de Graaf ten val, door een grondwetswijziging weg te stemmen die de gekozen burgemeester mogelijk zou maken.

Van Thijn schreef een groot aantal boeken. Zijn eerste boek, een dagboek over de kabinetsformatie van 1977 waarbij hij als medeonderhandelaar aan tafel zat, werd een bestseller. Die formatie duurde 208 dagen, toen een record. Uiteindelijk mislukte de formatiepoging en kwam de PvdA in de oppositie terecht, hoewel de sociaaldemocraten de beste verkiezingsuitslag uit hun geschiedenis hadden geboekt.

De meeste boeken van Van Thijn gaan over politiek, maar hij schreef ook over de oorlogsjaren, die hij als Joods jongetje overleefde op achttien onderduikadressen. Hij en zijn ouders overleefden de Tweede Wereldoorlog, maar de oorlog bleef als een schaduw over het gezin hangen.

'Hij ademde de stad'

De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt in een reactie op het overlijden van Van Thijn dat Amsterdam een diepe buiging maakt. "Ed van Thijn ademde de stad. Innig geliefd bij talloze mensen die hem hebben gekend. Door zijn belezenheid, charme en zijn diepgevoelde verlangen om het goede te doen."

Volgens Halsema was Van Thijn als volksvertegenwoordiger een vurig debater en stond hij als bestuurder pal voor de rechtsstaat. "Hij liet onze stad veiliger en leefbaarder achter. Van zijn inzet voor de ondernemers en voor de reputatie van Amsterdam in de wereld plukken wij nog steeds de vruchten."

Halsema zegt diepe bewondering te hebben voor Van Thijn. "Hij heeft Amsterdam door roerige perioden geleid, van krakersrellen tot de Bijlmerramp. Rechtvaardigheid en rechtsstatelijkheid waren altijd zijn leidraad."

De gemeente Amsterdam is van plan een condoleanceregister te openen.