Weer een lockdown, weinig perspectief: 'Mensen worden moedeloos'

Volgens John de Wit, hoogleraar Sociale Wetenschappen, gespecialiseerd in volksgezondheid (Universiteit Utrecht), is het belangrijk dat het besef doordringt dat het allemaal nog wel even kan duren. "We hebben hier te maken met een pandemie. Je kan niet aan een knopje draaien zodat het over is. Mensen moeten niet steeds het gevoel krijgen 'daar gaan we weer'. Nee, 'daar gaan we nog steeds'", stelt De Wit.

"Virussen zijn onder ons, de griep gaat ook niet weg maar daar hebben we mee leren leven. Het kan zijn dat er van tijd tot tijd meer maatregelen komen en dat er nog meer gevaccineerd moet worden. We weten het niet."

Weinig vertrouwen in overheid

Ondanks het onbegrip leven de mensen wel de regels beter na, bleek eerder deze maand uit onderzoek van de gedragsunit van het RIVM, waar zowel De Wit als Evers advies aan uitbrengen. De Wit: "Het overgrote deel snapt heel goed dat maatregelen nodig zijn. We zijn er nog niet vanaf, maar het hoeft niet zo dramatisch te zijn. Want als we ons gewoon aan de basisregels houden, is er behoorlijk goed mee te leven."