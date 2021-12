Goede doelen in december: 'Juist nu willen mensen iets extra's doen'

Uit onderzoek van Bekkers dat volgend jaar wordt gepubliceerd, komt naar voren dat vrijwel alle Nederlanders wel eens doneren. "Ons onderzoek kijkt ook naar hoe het geefgedrag per huishouden verschilt; als je dat naast elkaar legt, dan zie je dat sommige huishoudens het ene jaar niet en het andere jaar juist wel geven. Het percentage mensen dat nooit geeft, komt dan uit op 2 procent."

De manier waarop we geven aan goede doelen is wel veranderd. De smoes: 'Ik heb geen kleingeld bij me', gaat niet meer op. Veel goede doelen collecteren digitaal, met de pin of een QR-code. "Er wordt nu makkelijker 5 euro gegeven via de pin, dan aan de deur. Want dan geven mensen muntgeld, in plaats van briefgeld."

Veerkracht in coronatijd

De brancheorganisatie zegt verder dat ook het coronavirus weinig impact heeft op hoe gul mensen zijn. "De impact van de coronacrisis op de samenleving is groot, ook voor goede doelen. Maar ondanks tegenvallende collecteopbrengsten, evenementen en campagnes die volledig stillagen, zagen we een grote veerkracht bij goede doelen."

De organisatie benadrukt wel dat kleinere organisaties het iets zwaarder hebben dan de grotere zoals KWF of WNF. "Bij middelgrote en kleine organisaties was sprake van een gemiddelde daling in inkomsten van respectievelijk 6 procent en 9 procent in 2020, het jaar waarover we de meest recente cijfers hebben."

Dat zegt ook toezichthouder CBF. Zij merken op dat niet alleen de kleinste goede doelen (tot 50.000 euro) achteruit gaan in donaties van particulieren, maar dat de groep tot een miljoen euro relatief zwaar getroffen is. "En dat terwijl de grootste goede doelen (meer dan 30 miljoen) juist 10 procent meer inkomsten van particulieren hebben ontvangen."

Kleinere spelers zijn volgens de brancheorganisatie kwetsbaarder, omdat ze beperktere inkomstenbronnen hebben. "Grotere doelen hebben nu eenmaal meer mogelijkheden om alternatieven onder de aandacht te brengen."