Kick Out Zwarte Piet doet aangifte na ongeregeldheden in Volendam

Afriyie wijst erop dat het recht op een vreedzaam protest is vastgelegd in de grondwet. Een niet aangemeld protest is nog steeds een geoorloofd protest, zegt hij. "Het is dan extra pijnlijk wanneer blijkt dat de burgemeester en de politie van Volendam hiervan niet op de hoogte zijn en ons protest achteraf als 'illegaal protest' typeren. Volgens Afriyie keken de politieagenten toe toen de betogers van KOZP werden belaagd.

Het verbaast de voorman van de actiegroep ook dat hij nog niets gehoord heeft van de gemeente Edam-Volendam. De politie laat aan NH Nieuws weten dat er tot nu toe nog niemand is aangehouden en dat de recherche nog geen strafbare feiten heeft gevonden waarop actie moet worden ondernomen.

Bekijk hieronder beelden die werden gemaakt tijdens de demonstratie: