Na de deals met grote namen kun je ook zelf investeren in (kleine) artiesten

Na de megadeals in muziekland is het nu ook voor particulieren mogelijk om in muziek te investeren. Start-ups maken het mogelijk om een stukje van een liedje te kopen. Wordt het nummer gedraaid op streamingdiensten of radio, of komt het voorbij op TikTok, dan krijgt de investeerder een deel van het geld dat het nummer heeft opgebracht.

De afgelopen maanden kwamen er vooral deals in het nieuws waarbij grote investeerders zijn betrokken. Bruce Springsteen verkoopt zijn muziekrechten aan Sony voor een half miljard dollar en ook Bob Dylan kreeg eerder honderden miljoenen voor zijn rechten. Een muziekcollectie met onder meer Radar Love van Golden Earring werd door een Nederlands fonds opgekocht. Verschillende start-ups proberen nu ook particulieren een graantje te laten meepikken.

"Neem bijvoorbeeld het nummer I fall in love too easily uit 2017 van Caleb Belkin. Dat is een van de nummers op ons platform met 600.000 tot 700.000 streams per maand", zegt Faris Zaher van Sonomo, oprichter van een van de start-ups. "Het nummer genereert een constante stroom aan inkomsten. Wie voor 18,50 euro een stukje koopt, krijgt op basis van deze streams bijna 2 euro per jaar aan rendement uitgekeerd."

Nieuwe muziek

Het is een markt waar geen enkele toezicht op is. De Autoriteit Financiële Markten zegt de ontwikkeling met belangstelling te volgen en raadt consumenten aan alleen geld erin te stoppen dat ze kunnen missen. In het buitenland zijn diensten zoals ANote uit Luxemburg, Songvest uit Amerika en Royalty Exchange al langer actief.

"We willen dat iedereen in muziek kan investeren, al vanaf 1 euro", zegt Zaher. "Tot nu toe konden alleen grote partijen de dienst uitmaken in de muziekwereld. Door het opener te maken, komt er nieuw geld voor artiesten vrij."

Artiest Maya Shanti sluit zich bij de beweging aan en heeft de rechten van haar nieuwe nummer Dat ik van je hou in de verkoop gezet. "Het is heel interessant. Het is een nieuwe manier om als artiest geld te verdienen."

Een garantie dat mensen die investeren rendement krijgen, is er niet. Als het lied weinig wordt gedraaid, zijn er amper inkomsten. "Dat klopt, maar we gaan ervan uit dat het goed gaat", zegt Shanti. Daarbij kunnen investeerders zoals influencers weer helpen, die vervolgens het lied aanprijzen. "Als mensen met een groot kanaal gaan investeren, kan dat weer in het voordeel zijn voor het lied en voor mij."

Gevoel

"Mensen zoeken meer manieren om te investeren: vastgoed, aandelen, noem maar op", zegt David Zwagemaker. Hij stak met het investeringsfonds Peak geld in de Amsterdamse start-up. "Muziek is iets waar iedereen een gevoel bij heeft."

Hij ziet ook in dat niet iedereen de nieuwste hits kan voorspellen. "Er bestaat het risico dat je investeert in een lied dat niet zo'n groot succes wordt als je hoopt. Als je er geld in steekt, kan het zijn dat je het niet meer terugziet. "

Artiesten zoals Maya Shanti verkopen nu een deel van toekomstige inkomsten, waardoor ze dat geld nu al hebben. "Daarmee kan de artiest voor zichzelf zekerheid kopen", zegt Zwagemaker. "Van de inkomsten die ze nu krijgen, kunnen ze een gitaar of zelfs een huis kopen - als het een heel goed liedje betreft. Maar het betekent ook dat je inkomsten die je normaal gesproken later zou krijgen, misloopt."