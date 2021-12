Geen nieuw geboortejaar aan beurt, maar prikcampagne volgens ministerie op koers

In de persconferentie deze week is beloofd dat de boostercampagne fors wordt opgevoerd, maar sindsdien zijn er geen nieuwe geboortejaren aan beurt gekomen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de operatie nog op stoom moet komen en dat de doelstelling gehaald zal worden.

Eind volgende week zijn alle 45-plussers uitgenodigd voor een boosterprik, beloofde demissionair minister De Jonge dinsdagavond. Vandaag waren voor de tweede dag op rij de telefoonlijnen van de GGD's overbelast. Er is zoveel animo voor de extra vaccinatie, dat mensen er niet doorkomen bij het callcenter. Iedereen wordt aangeraden online een afspraak in te plannen.

Tempo moet omhoog

In een week tijd zijn er ruim 630.000 boosterprikken gezet, meldt het ANP. Volgens het coronadashboard zijn er inmiddels bijna 1,5 miljoen booster- en derde prikken gezet. Dat is nog maar een fractie van de einddoelstelling van het demissionaire kabinet, namelijk dat alle 18-plussers in het tweede deel van januari een extra vaccinatie aangeboden hebben gekregen.

Er zijn nog 9,5 miljoen boosterprikken te zetten. In het tempo van de afgelopen week zou die doelstelling pas half maart worden gehaald - maar de opvoering van de boostercampagne is wel nog maar twee dagen geleden aangekondigd.

Zestigplussers

Sinds vrijdag zijn alle zestigplussers uitgenodigd voor een prikafspraak. Maar waar in vijf dagen tijd mensen uit tien verschillende geboortejaren aan de beurt kwamen, zijn er sinds dinsdag geen nieuwe jaartallen meer bij gekomen. Dat is de dag waarop de groep die geboren is in 1960 en 1961 aan de beurt kwam.

Er zijn iets meer mensen geboren in deze twee jaren dan in voorgaande leeftijdsgroepen. Maar uit CBS-cijfers wordt duidelijk dat dit verschil met oudere zestigers relatief klein is.

Ongekend

Ook bij de vaccinatiecampagne in het voorjaar zat er soms een paar dagen tussen de oproepen aan verschillende geboortejaren, reageert een woordvoerder van het ministerie. Ze verwijst ook naar de grote drukte bij de GGD's. Er zijn 9000 extra mensen nodig om deze ongekend grote vaccinatiecampagne in goede banen te leiden, zei koepelorganisatie GGD GHOR gisteren.

Geduld en medewerking, daartoe roept de koepelorganisatie op. Er wordt nog gewerkt aan het opzetten van nieuwe priklocaties en uitbreiden van bestaande vaccinatieplekken. "GGD GHOR Nederland vraagt mensen om niet op de herhaaltoets te drukken bij het bellen, dit houdt lijnen bezet en zorgt voor een zware belasting van de callcenters."