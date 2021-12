Air France-KLM bestelt honderd nieuwe toestellen bij Airbus

Air France-KLM heeft een bestelling geplaatst voor honderd nieuwe toestellen bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Het gaat om de Airbus A320neo en de Airbus A321neo. Op termijn gaan ze zowel de Boeing 737-toestellen van KLM als van Transavia vervangen. Later kan de order nog met zestig toestellen worden uitgebreid.

Verder wil Air France-KLM waarschijnlijk vier nieuwe vrachtvliegtuigen aanschaffen. Het is de bedoeling dat de eerste toestellen in de tweede helft van 2023 worden geleverd.

Bedragen worden niet genoemd, maar met de deal zijn waarschijnlijk miljarden gemoeid. Volgens Jean-Baptiste Djebbari, de Franse minister van Transport, gaat het om de grootste order in de geschiedenis van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Duurzaamheidsdoelen

Met de nieuwe vloot wil het bedrijf ook voldoen aan de duurzaamheidsdoelen die Air France-KLM zichzelf heeft gesteld. De nieuwe vliegtuigen zouden 15 procent zuiniger zijn dan de oude. Er zijn nu nog zo'n honderd Boeing 737-toestellen in gebruik.

Pieter Elbers, de topman van KLM, zegt dat de keus voor Airbus niet politiek is gemotiveerd. De Europese vliegtuigbouwer heeft een beursnotering in Frankrijk en beschikt daar over meerdere productielocaties.

Vorig jaar zei de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, nog dat Air France een goede klant voor Airbus zou kunnen zijn, maar Elbers spreekt van een gewone aanbesteding.

Felle strijd

De order is een klap voor het Amerikaanse Boeing. Vandaag werd bekend dat de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas ook nieuwe toestellen bij Airbus bestelt. En gisteren maakte Singapore Airlines al bekend over te stappen naar Airbus.

De Aziatische luchtvaartmaatschappij heeft een deal gesloten met het bedrijf voor de levering van zeven nieuwe vrachtvliegtuigen. Dit zijn allemaal maatschappijen die voorheen altijd voor Boeing kozen.

De twee vliegtuigbouwers zijn al een tijdje in een felle strijd verwikkeld. Boeing verkeert in een lastige positie, nadat twee jaar geleden twee van zijn 737 MAX-toestellen neerstortten. Alle toestellen van dat type werden daarna maanden aan de grond gehouden.