Oud-agent die George Floyd doodde bekent schuld in federale zaak

De schuldbekentenis is onderdeel van een overeenkomst die Chauvin met het Amerikaanse openbaar ministerie heeft gesloten. In ruil ervoor zal de aanklager geen levenslange gevangenisstraf meer eisen, maar 25 jaar. Dat is nog altijd 2,5 jaar meer dan de 22,5 jaar die Chauvin eerder dit jaar kreeg opgelegd, maar hij mag beide straffen tegelijkertijd uitzitten.

Verder mag hij dat doen in een federale gevangenis, in plaats van de staatsgevangenis waar hij nu in eenzame opsluiting zit. Een federale gevangenis wordt over het algemeen als veiliger beschouwd.

Ook betekent het dat hij niet in dezelfde gevangenis zit als de mensen die hij als agent ooit arresteerde. In de overeenkomst is verder opgenomen dat Chauvin een schadevergoeding moet betalen en dat hij nooit meer als politieagent mag werken. Hoe hoog de schadevergoeding is, wordt later bepaald.

Gemoedsrust

Chauvin verscheen vandaag in een oranje overall voor de federale rechter. Op de vraag van de aanklager of hij Floyd opzettelijk van zijn burgerrechten had beroofd en of hij zijn knie op Floyds nek had gehouden ook nadat die buiten westen was geraakt, antwoordde Chauvin: "Correct".

Tijdens de eerdere rechtszaak voor een rechtbank van de staat Minnesota hield Chauvin nog vol dat hij onschuldig was. Maar tijdens zijn veroordeling in juni richtte hij zich al tot de familie van Floyd en zei dat hij hoopte dat ontwikkelingen in de toekomst hen gemoedsrust zouden brengen. Daarmee hintte hij al op een mogelijke schuldbekentenis. Vandaag antwoordde hij de rechter op de vraag of hij zich schuldig of onschuldig acht: "Op dit moment schuldig, edelachtbare."

Er volgt nog een zitting waarin de familieleden van zowel Floyd als Chauvin mogen spreken, voor de rechter de strafmaat bepaalt.