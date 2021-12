Het duurde 87 dagen, maar uitbarsting vulkaan op La Palma is mogelijk voorbij

De Cumbre Vieja was sinds 19 september actief. Sindsdien zijn ongeveer 3000 gebouwen vernietigd en zo'n 3000 hectare land door een metersdikke laag lava bedekt. Meer dan 7000 mensen hebben hun huis moeten verlaten.

Eén dode

Er zijn geen gewonden gevallen op het eiland door de uitbarsting. Vorige maand kwam wel een man om het leven door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting, nadat het door as bedekte dak van zijn huis was bezweken.

Zelfs als de activiteit van de vulkaan niet toeneemt, is de uitbarsting met 87 dagen de langste op La Palma. Het vorige record dateerde uit 1585 en duurde 84 dagen, de kortste uitbarsting was in 1971 en duurde 24 dagen.