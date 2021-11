Eerste dode door vulkaanuitbarsting La Palma

De vulkaanuitbarsting op het Spaanse Canarische eiland La Palma heeft een eerste leven geëist. Een 70-jarige man kwam om het leven toen het door as bedekte dak van zijn huis bezweek.

Het dorp waar het slachtoffer woonde was geëvacueerd, maar hij had toestemming gekregen naar zijn huis terug te keren. Regelmatig mogen bewoners van geëvacueerde gebieden terug, meestal om documenten of spullen die ze nodig hebben op te halen.

De 70-jarige man was gisteren als vermist opgegeven en werd vandaag in zijn ingestorte huis gevonden.

De Cumbra Vieja-vulkaan brak op 19 september uit. Sindsdien zijn meer dan 1450 gebouwen volledig verwoest. Een gebied ter grootte van 1400 voetbalvelden is door een metersdikke laag lava bedekt. Meer dan 7000 mensen hebben hun huis moeten verlaten.

De vulkaan spuwt nog steeds lava en rook uit, maar de laatste dagen beweegt de lavastroom niet of nauwelijks meer.