RIVM: besmettingscijfers dalen, maar omikron kan dat doorkruisen

Bij het RIVM werden de voorbije week 116.447 positieve testen gemeld. Ten opzichte van de 147.982 van de zeven dagen daarvoor is dat een daling van 21 procent.

Hierbij past de kanttekening dat er sinds anderhalve week een aangepast testbeleid geldt. Mensen met lichte klachten kunnen nu ook volstaan met een zelftest. Als de test positief uitvalt, moet die persoon alsnog naar de GGD voor een PCR-test. Hierdoor kunnen de besmettingscijfers worden vertekend.

Laatst bekend R-getal 0.93

Het percentage positieve testen stijgt wel: naar 23,4, waar het over de 7 dagen daarvoor 21,3 was. Het RIVM verklaart dat door de wijziging in het testbeleid en denkt dat het percentage de komende tijd nog verder kan oplopen. Er meldden zich in totaal afgelopen week bijna 453.000 mensen bij de teststraten van de GGD, tegenover 622.000 een week eerder.

Het reproductiegetal was op 29 november 0.93. Dat betekent dat twee weken geleden 100 mensen met covid 93 anderen besmetten en de epidemie dus een stapje terug zette. Het RIVM vreest echter dat de besmettelijker omikronvariant van het virus die beweging de komende tijd kan keren en dat het aantal besmettingen en daaropvolgende aantal ziekenhuisopnames weer zal oplopen.

Zeeland zwaarst getroffen

De meeste besmettingen zijn nog altijd bij kinderen: de afgelopen zeven dagen bijna 14.000 in de leeftijdscategorie 5 tot en met 9 jaar en een kleine 12.000 bij de 10- tot en met 14-jarigen. Vanmiddag lekte uit dat het kabinet heeft besloten dat de bassischolen een week eerder dichtgaan voor de kerstvakantie. Vanavond is de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge over de coronamaatregelen.

De GGD-regio met de meeste besmettingen is inmiddels Zeeland, met 825 positieve testen op 100.000 inwoners, waar het gemiddelde over het hele land 655 is. Daarna komen Limburg Zuid met 787 en de regio Midden- en West-Brabant, die grenst aan Zeeland, met 729.