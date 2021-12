'Officieel einde Korea-oorlog levert vooral wat op voor Noord-Korea'

Een potentiële hereniging van Noord- en Zuid-Korea kan alleen gebeuren met instemming van China. "Het is heel belangrijk om China aan boord te houden en Amerika speelt toch een minder grote rol dan vroeger. Toch is Amerika een van de partijen waarmee die vrede moet worden gesloten. Op dit moment lijkt het erop dat president Biden van plan is hiermee in te stemmen."

Hoewel een hereniging volgens Breuker niet in de lijn der verwachtingen ligt, kan de ondertekening van een vredesakkoord voor Noord-Korea wel veel voordeel opleveren. "Ze verwachten wel beloond te worden voor een vredesverdrag, bijvoorbeeld in de vorm van voedselhulp. In principe hoeven ze niks op te geven en hebben ze hierbij eigenlijk alleen maar te winnen."