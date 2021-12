Viroloog Koopmans roept op: maak werk van bedreigingen

Koopmans zegt dat ze er niet echt last van heeft, maar dat ze merkt dat het ontvangen van dit soort berichten "heel gewoon" is geworden voor veel mensen. "Ik vind dat we dit niet gewoon moeten vinden. Dat is helaas toch een beetje het geval."

Wat de oplossing is, weet ze niet. Ze zegt steun vanuit de Erasmus Universiteit en de Vereniging van Universiteiten te krijgen, maar volgens haar is niet duidelijk wat er zou moeten gebeuren en wie dat zou moeten doen. "Dat weet ik ook niet, maar dat signaal wilde ik wel afgeven. De discussie moet worden aangegaan: waar zitten de grenzen aan dit alles?"

Koopmans heeft weleens overwogen om te stoppen met Twitter, waar ze ook bedreigingen binnenkrijgt. "Maar mijn werk stopt niet en ik vind dat eigenlijk de omgekeerde wereld."