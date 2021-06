Vier maanden cel voor bedreigen Jaap van Dissel

Een 48-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot een straf van vier maanden wegens het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De man stond op 12 mei op de stoep voor het Haagse Paleis van Justitie om twee vrouwen te ondersteunen die voor de rechter stonden, ook vanwege het bedreigen van Van Dissel. Daar bedreigde hij Van Dissel met teksten als "we kunnen hem begraven in Bodegraven". Op Facebook ging de man ook tekeer tegen Van Dissel door naar hem te schrijven "we snijden je open".

'Grappen maken is mijn beroep'

De verdachte zei tegen de politierechter dat het allemaal toevalligheden waren en dat hij het niet zo had bedoeld. De man zei bovendien cabaretier te zijn en dat grappen maken zijn beroep is. "Mijn vak is gewoon grapjes maken, mensen op de hak nemen, niet om mensen te beschadigen. Als dat zo is opgevat dan maak ik daar excuses voor", zei de man volgens Omroep West.

De rechter ging niet mee in het verweer van de man. De verdachte had bovendien nog meerdere voorwaardelijke gevangenisstraffen openstaan vanwege het bedreigen van andere publieke personen.

Meerdere bedreigingen

Van Dissel wordt al enige tijd beveiligd vanwege bedreigingen aan zijn adres. Volgens het RIVM is de agressie ook gericht op andere medewerkers.

"Door corona uiten mensen hun frustraties naar alle medewerkers van het RIVM. We kunnen wel tegen een stootje, maar de scheldkanonnades en bedreigingen maken mensen bang. Dat moet stoppen", zei een woordvoerder van Van Dissel vanochtend tegen de politierechter.

De vrouwen die werden gesteund door de man werden eerder al veroordeeld tot zes en acht weken gevangenisstraf.