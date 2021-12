Wankelende Johnson komt met spierballen-campagne: miljoen boosterprikken per dag

Met een miljoen prikken per dag belooft de Britse premier Boris Johnson zijn land te beschermen tegen de nieuwe, snel oprukkende covid-variant omikron.

Onder Johnsons 'omikron-noodplan' worden voetbalstadions weer omgetoverd tot vaccinatiecentra en wordt medisch personeel van niet-urgente ziekenhuisafdelingen gehaald om te helpen met prikken zetten. Ook krijgt het Britse leger de opdracht om de operatie logistiek te ondersteunen.

De spierballen-campagne rondom de boosterprik van Johnson komt op het moment dat hij een kritieke week in zijn premierschap tegemoet gaat. Hij wordt geteisterd door schandalen - van kerstfeestjes tot aan verzwegen donaties voor zijn ambtswoning - en vandaag staat hem de tot nu toe grootste Tory-rebellie te wachten, bij een stemming over coronamaatregelen in het Lagerhuis.

Precies twee jaar geleden haalde Johnson zijn verpletterende overwinning van 363 zetels. Hij werd gezien als het 'geheime wapen' van de conservatieven. Geprezen als de showman die iedereen wist te bereiken: de zogenoemde 'Heineken-politician' - naar het biertje dat iedereen kan drinken. Zelfs de Labour-regio's in het noorden vielen voor de chaotische, grappenmakende blonde haardos.

Al kleefden er toen al talloze schandalen aan Johnson: - niemand wist of hij vijf of meer kinderen had, inmiddels zijn het er waarschijnlijk zeven - en werd hij toen óók regelmatig betrapt op het vertellen van onwaarheden. Destijds werd hem dat vergeven maar nu lijkt het zich toch tegen hem te keren. Afgelopen week schreef Johnsons meest loyale krant, The Daily Telegraph: 'Beginning of the end for Boris?'

Kerstmis en luxe behang

Op dinsdag dook een gelekte video op, waarin persvoorlichter Allegra Stratton grappen maakt over een kerstfeestje dat op 18 december 2020 in Downing Street gehouden zou zijn. Het land was toen in lockdown, Britten kregen van hun regering te horen dat ze hun kerstplannen moesten afzeggen. De inmiddels (huilend) afgetreden voorlichter oefende in de video hoe ze eventuele vragen over een kerstfeestje gaat 'spinnen' tegenover de pers: namelijk dat het alleen een 'werkoverleg' was met wat kaas en wijn.

"Dat 'fictieve' feestje was een zakelijke bijeenkomst. Er werd geen afstand gehouden", grapte Stratton: