Na 271 dagen zijn ze eruit, onderhandelaars bereiken akkoord nieuw kabinet

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"Het heeft lang geduurd, maar vanaf het moment dat deze vier partijen serieus gingen praten - begin oktober- is het eigenlijk best snel en soepel gegaan. Er was toen ook wel het besef: als dit niet lukt, zijn nieuwe verkiezingen de enige mogelijkheid.

Rutte IV wordt een kabinet dat vooral veel, heel veel geld gaat uitgeven om problemen op te lossen. Problemen die voor een deel ook zijn ontstaan onder eerdere kabinetten van deze premier. In die zin zou je ook kunnen spreken van een 'herstelkabinet'. Rutte heeft beloofd dat dit kabinet nieuw elan zou uitstralen en met een nieuwe bestuurscultuur komt. Wat daar van terechtkomt zullen we moeten afwachten."