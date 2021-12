Time: Tesla-baas Elon Musk is 'Persoon van het jaar'

Het Amerikaanse tijdschrift Time heeft Tesla-topman Elon Musk uitgeroepen tot 'Persoon van het jaar'. Musk krijgt de titel na een jaar waarin Tesla de meest waardevolle autofabrikant ter wereld werd en zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX de eerste toeristenvlucht naar de ruimte uitvoerde. Time noemt ook zijn invloedrijke tweets naar 66 miljoen volgers op Twitter, die niet altijd goed vallen bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Tesla's beurswaarde schoot in 2021 voorbij 1 biljoen dollar, waardoor het bedrijf nu meer waard is dan de Amerikaanse autobouwers Ford en General Motors bij elkaar. Musk geeft niet alleen leiding aan Tesla en SpaceX, maar ook aan infrastructuurbedrijf The Boring Company en aan Neuralink, een start-up die computerchips voor de hersenen wil ontwikkelen.

'Belichaming van kansen en gevaren'

Volgens Time verdient Musk de titel omdat hij "oplossingen voor existentiële crises creëert, uitdagende en baanbrekende transformaties op poten zet en de belichaming is van alle kansen en gevaren die aan techgiganten kleven". De hoofdredacteur van het tijdschrift vergelijkt Musk met luchtvaartpionier Charles Lindbergh, die in 1927 Persoon van het jaar werd nadat hij als eerste solo de Atlantische oceaan was overgevlogen.

De afgelopen jaren wonnen ook Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Amazon-baas Jeff Bezos de titel. In 2020 werden de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris samen Persoon van het jaar.