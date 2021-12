'Opschalen capaciteit is weg uit crisis', en drie andere misverstanden over de IC

De zorgcrisis is het gevolg van jarenlange bezuinigingen

Dat de overbelasting van de IC's een gevolg is van jarenlange bezuinigingen op de zorg is volgens de deskundigen pertinent onwaar. "We geven ieder jaar meer uit aan gezondheidszorg", zegt hoogleraar Van Dijk. "We hebben een van de beste zorgsystemen ter wereld. Het is een fabeltje dat er bezuinigd wordt op de zorg."

Zo werd in de miljoenennota voor 2020 nog 82 miljard euro voor de zorg gereserveerd; de jaren daarop steeg dit naar respectievelijk 86 en 93 miljard euro.

Wel is het zo dat de afgelopen jaren het aantal IC-bedden stapsgewijs is afgeschaald. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de gemiddelde ligduur op de IC in de loop der tijd is afgenomen.

Volgens Roemeling (Rijksuniversiteit Groningen) is het belangrijk om te beseffen dat voor de pandemie de IC-capaciteit in Nederland nooit een groot probleem was. "Stel dat we wel duizenden IC-bedden hadden gehad, maar niet in een gezondheidscrisis zaten. Dan zouden mensen zich afvragen waarom er naar de IC zo veel geld ging, en het personeel niet ergens anders werd ingezet."

Als we meteen meer IC-personeel hadden opgeleid, was het dit jaar niet uit de hand gelopen

Dat is geen realistisch scenario, zeggen deskundigen. De opleiding tot IC-verpleegkundige duurt anderhalf jaar, maar daarvoor moet je al een opleiding tot 'gewoon' verpleegkundige hebben afgerond.

Het bijscholen van personeel dat al medisch opgeleid was vóór de pandemie, had volgens de deskundigen soelaas kunnen bieden; verpleegkundigen hadden speciaal 'bijgetraind' kunnen worden.

Het Erasmus MC zet daartoe de eerste stappen. Het ziekenhuis wil studenten met een medische achtergrond met een cursus van anderhalve dag klaarstomen voor het werk op de IC. Zo'n constructie had je ook voor defensiepersoneel kunnen optuigen.

Toch heeft het niet alleen met training te maken, zegt econoom Koolman, want niet iedereen kan het werk op de IC aan. "Het is fysiek erg taai en er komt veel emotionele stress bij kijken. Op een IC liggen ernstig zieke mensen en een deel daarvan overlijdt. Daarmee moet je kunnen omgaan."

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stijgen. Dat merken ze ook in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Verslaggever Joris van Poppel kon een dag meekijken op de afdelingen: