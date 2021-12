Iets ruimere compensatie voor vuurwerkverkopers dan vorig jaar

Vuurwerkverkopers worden dit jaar iets ruimer gecompenseerd voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat weten.

Bij de afgelopen jaarwisseling kreeg elke ondernemer een bedrag van 3500 euro. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt op het verkopen van consumentenvuurwerk en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden, wordt dat bedrag verhoogd naar 4500 euro.

Vaste lasten

Daarnaast kunnen de vuurwerkverkopers net als vorig jaar gebruikmaken van de coronasteunregeling voor vaste lasten (TVL) en die is ruimer dan een jaar geleden. Bovendien is er nog een specifieke vergoeding voor vuurwerkverkopers van 6 procent over de omzet van 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

Aanvankelijk leek het demissionaire kabinet dit jaar niet te kiezen voor een vuurwerkverbod. Dat kwam er toch, nadat veel burgemeesters erop hadden aangedrongen. Ook de ziekenhuizen wezen op de extra druk op de zorg door vuurwerkslachtoffers, terwijl de rek bij het zorgpersoneel er al uit is door corona.