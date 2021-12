Acteur Jussie Smollett veroordeeld voor liegen over mishandeling

De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is veroordeeld voor het doen van een valse aangifte van een racistische en homofobe aanval. Hijzelf houdt vol dat hij de aanval niet in scène heeft gezet, maar volgens de openbaar aanklager is er "overweldigend bewijs" dat Smollett hierover tegen de politie van Chicago heeft gelogen. Een jury heeft hem veroordeeld. Zijn straf hoort hij later.

De acteur had zich in januari 2019 gemeld bij de politie, met het verhaal dat hij was mishandeld door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen tegen hem maakten. Ook had hij naar eigen zeggen een chemische stof over zich heen gekregen. De politie vermoedde al snel dat hij de mannen zelf had ingehuurd om hem te belagen. Daarop werd Smollett zelf als verdachte aangemerkt.

De twee mannen die door Smollett werden beschuldigd van de mishandeling, waren twee broers die naar eigen zeggen een cheque van 3500 dollar hadden gekregen voor de mishandeling. Daarbij deden ze een strop om zijn nek en sloegen ze hem voor een beveiligingscamera in elkaar. De beelden daarvan wilde hij op sociale media laten delen, aldus de broers.

'Geld was voor trainingsschema'

Smollett hield in de rechtszaal vol dat niet hij, maar de broers leugenaars waren. Hij erkende dat hij de mannen een cheque van 3500 dollar had gegeven, maar die was volgens hem voor een maaltijd- en trainingsschema.

De aanklager ging niet mee in het verhaal van de acteur, en herhaalde dat er veel bewijs is dat de aanval door Smollett in scène is gezet. Daarnaast benadrukte hij dat het politieonderzoek enorm veel geld en mankracht heeft gekost.

"Behalve dat het tegen de wet is, is het ook gewoon hartstikke verkeerd om afbreuk te doen aan iets serieus als een haatmisdrijf, en om er dan ook nog eens symbolen aan te verbinden die zo'n grote historische betekenis hebben", zei aanklager Dan Webb, verwijzend naar de strop die in de VS herinnert aan de geschiedenis van racistische lynchpartijen in vooral de zuidelijke staten.

Schade aan carrière

De jury heeft Jussie Smollett veroordeeld voor vijf van de zes aanklachten tegen hem. Hij kan maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen, al denken deskundigen dat hij een lichtere straf krijgt omdat hij nooit eerder is veroordeeld.

Hoewel de straf mogelijk lager uitvalt, is de schade aan zijn carrière des te groter. De zaak kostte Smollett zijn rol in de hitserie Empire en in de rechtszaal heeft hij al aangegeven dat hij zichzelf op dit moment financieel niet kan onderhouden.

De advocaat van Smollett zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.