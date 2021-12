Circa 8000 mensen op zwarte lijst Belastingdienst liepen schuldhulp mis

Waarschijnlijk 8000 mensen op de zwarte lijst van de Belastingdienst hebben onterecht geen hulp gekregen bij het aflossen van hun schulden. Dit bleek vandaag bij een debat in de Tweede Kamer over de fraudeaanpak bij de Belastingdienst.

Ze hadden wel schuldsanering aangevraagd maar niet gekregen, omdat ze op een lijst waren gezet van de Fraudesignaleringsvoorziening (de FSV-lijst). Het aantal slachtoffers die schuldhulpverlening heeft misgelopen, werd eerder geschat tussen de 5000 en 15.000 mensen.

Buurman

Begin 2020 kwam door onthullingen van RTL Nieuws en Trouw aan het licht dat de Belastingdienst namen noteerden van mensen die verdacht werden van fraude. Ze kwamen daarop wegens fraude, maar ook door een tip van bijvoorbeeld een jaloerse buurman of omdat er simpelweg gegevens opgevraagd waren die niets met fraude te maken hadden. Er stonden zo'n 240.000 mensen genoteerd.

De groep die afgewezen werd voor schuldhulpverlening komt in aanmerking voor compensatie. In januari wil staatssecretaris Vijlbrief van Financiën daar meer duidelijkheid over geven, zo beloofde hij de Tweede Kamer.

Er komen ook nog een flink aantal onderzoeken naar de problemen bij de Belastingdienst, de FSV-lijst en meer dan honderd kleinere lijsten van de Belastingdienst, aldus Vijlbrief. De groep die gecompenseerd moet worden, is nog niet volledig in beeld. "Ik kan niet uitsluiten dat in de onderzoeken die nog komen naar particulieren en mkb'ers op de zwarte lijst weer mensen voorkomen, van wie je zegt: 'die moet je compenseren'."

Controles

Het debat richtte zich ook op zorgen over hoe het nu gaat bij de Belastingdienst. Kamerleden vragen zich af of de privacy van belastingbetalers goed is gewaarborgd en of de controle op de belastingen nog wel lukt. "Dit is gewoon een enorme klus", aldus Vijlbrief, die benadrukte dat het gewone werk van de Belastingdienst wel gewoon moet doorgaan.

"Dat is de reden als ik wel eens niet slaap", zei Vijlbrief. "Ik kan het niet ontkennen, dat continu die druk op de Belastingdienst het niet makkelijker maakt."