Nieuw medicijn taaislijmziekte toch in basispakket: 'Dit geeft letterlijk meer lucht'

Het nieuwe middel Kaftrio, dat effectief is tegen taaislijmziekte, wordt toch volledig vergoed uit de zorgverzekering. Volgens demissionair staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de Amerikaanse producent de prijs van het medicijn voldoende verlaagd om het op te kunnen nemen in het basispakket. Daarmee komt het beschikbaar voor zo'n 800 patiënten van 12 jaar en ouder.

Aanvankelijk vroeg de farmaceut, Vertex, zo'n 194.000 euro per patiënt per jaar. Er zijn in Nederland ongeveer 1400 mensen met taaislijmziekte en er worden elk jaar zo'n 40 baby's geboren met de aandoening.

Kaftrio is in ieder geval effectief bij een groep van zo'n 800 patiënten van 12 jaar en ouder. De kosten voor de zorgverzekering zouden met de oorspronkelijke vraagprijs op kunnen lopen tot 156 miljoen euro per jaar.

75 procent van de prijs af

Veel te veel, vond ook het Zorginstituut, dat het kabinet in mei van dit jaar adviseerde om Kaftrio alleen te vergoeden als er 75 procent van de prijs af zou gaan. Volgens het Zorginstituut gaat het om een doorontwikkelde variant van een ander middel tegen de ziekte, ook gemaakt door Vertex. Veel onderzoeks- en ontwikkelkosten zijn al gemaakt en dus kan de prijs omlaag, was de redenering.

Staatssecretaris Blokhuis meldt dat hij met de fabrikant "een aanvaardbare prijs" heeft kunnen overeenkomen. Hoeveel er van de vraagprijs is afgegaan wil hij niet zeggen. "Ik ben blij met het goede nieuws voor patiënten dat het straks mogelijk is om dit belangrijke medicijn vanuit het basispakket aan te kunnen bieden."

"Ik spreek longartsen die zeggen dat dit echt hèt redmiddel is voor deze mensen. Dat ze er letterlijk meer lucht van krijgen. En het scheelt veel ziekenhuisopnames, leed, verdriet, pijn en benauwdheid. Dus het is echt een fantastisch middel."