Biden op top over democratie: 'Het gaat de verkeerde kant op'

VS-correspondent Marieke de Vries:

"Biden kondigde deze top voor democratie afgelopen maart al aan tijdens zijn eerste persconferentie als president. Het is het hele jaar een speerpunt in zijn buitenlandse beleid gebleven. Biden ziet de strijd tussen democratieën en autocratieën als dé uitdaging van deze tijd. Hij zei letterlijk: 'Ik voorspel dat onze kinderen en kleinkinderen later afstuderen op wat er gezegevierd heeft: autocratie of democratie? Want dat staat er op het spel'."

Rusland en China vinden deze top maar aanmatigend. Het afgelopen jaar heeft de Amerikaanse democratie ook butsen opgelopen: met een voormalig president die zich weigert bij de verkiezingsuitslag neer te leggen, de bestorming van het Capitool en kieswetten die in verschillende staten worden aangepast zodat bepaalde bevolkingsgroepen lastiger hun stem kunnen uitbrengen.

In zo'n jaar zou het de VS eerder passen zich wat bescheidener op te stellen, stellen Russische en Chinese staatsmedia. Daarmee proberen ze de aandacht ook af te leiden van wat er inhoudelijk op de top besproken wordt en zo hun alternatieve visie op het begrip democratie te spinnen.

Afgelopen weekend hield China al een eigen 'Forum over Democratie' met 120 internationale politici en geleerden, waar werd gesteld dat 'het Chinese eenpartijsysteem als democratie' beter werkt dan de Amerikaanse democratie."