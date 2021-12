Aluminiumfabriek Aldel gered, maar 120 mensen verliezen hun baan

Aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl is gekocht door de huidige directeur Chris McNamee, meldt RTV Noord. Door de overname is het bedrijf voorlopig gered, maar 120 medewerkers verliezen wel hun baan. Voor hen komt een sociaal plan.

Volgens de regionale omroep zijn er nu nog zo'n 200 werknemers over.

Aldel kwam dit jaar in grote problemen door de hoge energieprijzen. De aluminiumsmelterij legde in oktober een groot deel van de productie stil, omdat het vanwege de hoge gasprijzen niet rendabel was om op dezelfde voet door te gaan.

Net zoveel stroom als Groningen

"We betalen nu al 4500 euro elektriciteitskosten per ton aluminium en de verkoopprijs is 2500 per ton", zei financieel directeur Eric Wildschut twee maanden geleden tegen Nieuwsuur. "Dat kan dus absoluut niet uit."

Aldel is een van de grootste stroomgebruikers in ons land. Het bedrijf verbruikt op vol vermogen 200 megawatt, net zoveel als de hele stad Groningen.

Bij de overname door McNamee wordt een groot deel van de schulden die het bedrijf heeft, weggestreept. Hoeveel dat is wil Wildschut niet zeggen, maar er zou een "schone balans" zijn.

Volgens hem is er door het kwijtschelden van de schulden ook geld voor het sociaal plan voor de mensen die hun werk kwijtraken. "Het is een ruimhartig sociaal plan, waarbij directie, OR en de bonden elkaar recht in de ogen kunnen kijken."