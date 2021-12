Zombienertsen en verdwenen sms'jes: Deense politiek in ban van nertsenschandaal

Sinds de gewonnen verkiezingen in 2019 vormen de sociaaldemocraten een minderheidsregering die relatief veel steun geniet onder de Denen. Enerzijds haalt Frederiksen met een strikt migratiebeleid de wind uit de zeilen van de rechtse oppositie, anderzijds houdt ze haar sociaaldemocratische achterban tevreden met investeringen in de Deense verzorgingsstaat.

De aanpak van de coronacrisis door een vroege lockdown en een doortastend testbeleid wordt door een groot gedeelte van de bevolking positief ervaren.

'Slappe zak'

De nertsenkwestie is een smet op dat blazoen. De zoekgeraakte berichten bieden de oppositie kans om gaten te schieten in het beeld van Frederiksen als betrouwbare premier. Daarbij helpt het dat de berichten die tot nu toe zijn vrijgegeven vragen oproepen. Zo noemde de naaste adviseur van de premier het voormalige hoofd van het Deense Vaccin Instituut een "slappe zak", omdat hij het regeringsbeleid tijdens de ruiming niet publiekelijk steunde.

Diezelfde adviseur zou het ministerie van Landbouw onder druk hebben gezet om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de desastreus verlopen ruimoperatie. De beslissing van de landbouwminister om op te stappen wordt door de Deense parlementaire pers gezien als zoenoffer om de regering vrijuit te laten gaan.

Frederiksen zelf ontkent ondertussen bij hoog en laag dat er sprake is van enige toedekking. De vraag is hoeveel details er boven water komen over de dagen rondom de massale nertsenruiming. Ook experts van de Deense militaire inlichtingendienst hebben laten weten dat ze de sms'jes niet meer kunnen reconstrueren. In april 2022 hoopt de commissie haar bevindingen te presenteren. In een droomscenario voor de oppositie met een afzettingsprocedure als apotheose.