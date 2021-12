Medewerker Arriva mag handboeien gebruiken in 'incidententreinen' met azc-bewoners

Medewerkers van vervoersbedrijf Arriva mogen voortaan in beperkte vorm geweld gebruiken tegen overlastgevers in treinen tussen Zwolle en Emmen. Dat schrijven demissionair minister Grapperhaus en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid in antwoord op Kamervragen. Het gaat onder meer om het gebruik van handboeien.

Op het traject veroorzaken met name asielzoekers uit 'veilige landen' al tijden overlast. Dat gaat van zwartrijden en vandalisme tot het bespugen en belagen van treinpersoneel. De daders wonen in het azc in Ter Apel.

De provincie Overijssel stelde eerder dit jaar een miljoen euro beschikbaar om de overlast op deze Vechtdallijn aan te pakken. Dat geld is onder meer gestoken in 'vliegende brigades', oftewel beveiligingsteams die boa's op het perron en in de trein ondersteunen.

Toename incidenten

Maar het extra geld heeft de problemen niet doen verminderen. De afgelopen maanden steeg het aantal incidenten zelfs tot recordhoogte. Het aantal A-incidenten, oftewel strafbare feiten zoals bedreiging en geweld, nam met 62 procent toe. Al is dat aantal in absolute aantallen overigens relatief beperkt.

De provincie Overijssel riep de hulp in van het ministerie van Justitie en Veiligheid om de overlast op de trein aan te pakken. Zo is aan het ministerie toestemming gevraagd om een deel van de medewerkers "beperkte geweldsbevoegdheid" te geven. Dit verzoek is dus toegekend.

In bussen rond Ter Apel is ook sprake van overlast door asielzoekers uit veilige landen. Buschauffeurs voerden daar de afgelopen tijd actie: