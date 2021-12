Malou Petter en Mark Visser gaan fulltime NOS Journaal presenteren

Malou Petter en Mark Visser zijn met ingang van deze maand fulltime presentatoren van het NOS Journaal. Eerder combineerden ze die functie nog met andere werkzaamheden binnen de NOS. Hun fulltime aanstelling hangt samen met het vertrek van Astrid Kersseboom naar het NOS Radio 1 Journaal en Amber Brantsen naar betaalzender Viaplay.

De 31-jarige Malou Petter kwam in 2011 bij de NOS werken. Ze begon als stagiair bij het Jeugdjournaal, waar ze daarna bleef werken als redacteur, verslaggever en presentator. In 2019 stapte ze als verslaggever over naar het NOS Journaal, een functie die ze sinds een jaar combineert met die van presentator.

Petter heeft er zin in: "De vraag om fulltime presentator te worden kwam eerder dan verwacht. Maar het voelt goed om me op één ding te focussen. Ik voel me vereerd dat ik nog meer kan groeien als een van de vaste gezichten van het NOS Journaal."

'Kennis en kunde verbreden'

Mark Visser kwam in 2006 in dienst bij de NOS als redacteur en nieuwslezer bij de radio. Sinds maart 2016 presenteert hij parttime het journaal; daarnaast is hij invalpresentator van het NOS Radio 1 Journaal.

De 40-jarige Visser presenteert ook programma's van de afdeling Evenementen, zoals de herdenking van 75 jaar D-Day. "Dat is het mooie van de NOS", vindt hij. "Binnen deze organisatie krijg je de gelegenheid om meer dan één discipline te beoefenen en je kennis en kunde te verbreden."