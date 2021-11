Astrid Kersseboom nieuwe presentator NOS Radio 1 Journaal 

Astrid Kersseboom wordt de nieuwe presentator van het NOS Radio 1 Journaal. Zij is de opvolger van Jurgen van den Berg, die na het programma zes jaar te hebben gepresenteerd overstapt naar Omroep Max. Kersseboom zit op maandag 3 januari voor het eerst achter de microfoon. Ze stopt bij televisie.

Astrid Kersseboom (55) heeft een lange staat van dienst bij de NOS: ze begon in 1998 als nieuwslezer bij het NOS Radionieuws. In 2001 stapte ze over naar tv, naar NOS Studio Sport. Drie jaar later, januari 2004, volgde het NOS Journaal. Daar presenteerde ze niet alleen de journaals, maar ook urenlange breaking news-uitzendingen. Vanaf 2007 had ze ook het koningshuis in haar pakket.

Presentator bepaalt toon

Astrid Kersseboom heeft er zin in. "Na 21 jaar tv ga ik terug naar mijn oude liefde, de radio en dan ook nog als presentator van het NOS Radio 1 Journaal, de uitzending waar ik nu elke dag mee wakker word."

Ze noemt het een programma waarvan de presentator in hoge mate de toon bepaalt en waarin je sterk journalistiek inhoudelijk bezig bent. "Het is als start van de dag een van de belangrijkste uitzendingen van NPO Radio 1. Ik voel me dan ook vereerd. Het betekent een grote verantwoordelijkheid, maar die neem ik graag op me."