Hoogste militair van India omgekomen bij helikopterongeluk

De hoogste militair van India, generaal Bipin Rawat, is bij een helikopterongeluk om het leven gekomen. Het toestel waarin hij zat, stortte neer in een heuvelachtig bosgebied in de staat Tamil Nadu, in het zuiden van India.

Van de veertien inzittenden zijn er dertien omgekomen. Onder hen zijn Rawats vrouw en een aantal stafleden. De enige overlevende ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

De helikopter was onderweg naar een militaire academie, waar Rawat een lezing zou geven. Onduidelijk is waardoor het toestel, een Russische Mi-17V5, verongelukte. Het ging mis toen de helikopter aan het dalen was.

Nieuwe functie

De 63-jarige Rawat was al 41 jaar in dienst van de Indiase strijdkrachten. Sinds 2016 was hij de hoogste legerleider. In 2019 werd hij aangesteld als Chef van de Defensiestaf, een nieuwe functie die in het leven werd geroepen om de strijdkrachten te moderniseren. Zo moest hij het leger, de luchtmacht en de marine integreren.

Premier Modi heeft geschokt op het ongeluk gereageerd. Hij omschrijft Rawat als "een ware patriot" en roemt zijn inspanningen om het leger te moderniseren. Defensieminister Singh spreekt van "een onherstelbaar verlies voor onze strijdkrachten en het land".