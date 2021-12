Rechter blokkeert voor derde keer vaccinatieverplichting van regering-Biden

Voor de derde keer heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. Dit keer zette een federale rechter uit Georgia voorlopig een streep door de vaccinatieplicht voor werknemers van bedrijven die zakendoen met de overheid.

De uitspraak geldt voor heel Amerika, zei rechter Stan Baker, omdat het anders tot verwarring zou kunnen leiden.

Het was de derde overwinning op rij voor staten die geleid worden door Republikeinen. Zij verzetten zich tegen de pandemiemaatregelen van de regering van president Biden. Eerder veegde een rechter ook al de aangekondigde verplichte vaccinaties voor zorgpersoneel en voor bedrijven met meer dan honderd werknemers van tafel.

Rechter: Biden gaat te ver

De rechter in Georgia, die door de vorige president Trump werd aangesteld, erkende bij de motivatie van zijn vonnis "de tragische tol" die de coronapandemie eiste van zijn land en de wereld.

"Maar", zo voegde hij toe: "Zelfs in tijden van crisis moet het Hof de wet eerbiedigen en ervoor zorgen dat alle geledingen van de macht zich houden aan de regels in de grondwet".

Volgens de rechter was president Biden zijn boekje te buiten gegaan en had hij het Congres moeten betrekken bij zijn besluit vaccinatieverplichtingen in de private sector op te leggen.

Klap voor pandemiebestrijdingsbeleid

De aanklager, die namens drie staten en een aantal bedrijven de zaak had aangespannen, zei na de uitspraak: "De rechtsstaat heeft gewonnen en onze vrijheid is beschermd. Als een president zijn autoriteit overtreedt, is de wet er gelukkig om hem een halt toe te roepen als hij zijn macht misbruikt."

De verplichte vaccinaties zijn een belangrijk onderdeel van het pandemiebestrijdingsbeleid van de regering Biden. Onder zijn 'uitweg uit de pandemie'-programma probeert Biden de 80 miljoen Amerikanen die wel in aanmerking komen voor een vaccin, maar nog niet gevaccineerd zijn, via vaccinatieplichten toch over te halen zich in te laten enten.

Met de uitspraak zijn nu dus alle drie de vaccinatieplichten die betrekking hadden op de private sector voorlopig bevroren. Wel gelden er nog vaccinatieplichten voor overheidspersoneel en militairen.