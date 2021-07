Walmart en Disney stellen prik verplicht voor personeel

De baas van de CDC, het Amerikaanse RIVM, veroorzaakte verwarring door te zeggen dat de regering-Biden nadenkt over een vaccinverplichting. Gevraagd door een Fox News-presentator of men op een federaal niveau een verplichting overweegt, antwoordde Rochelle Walensky: "Dat is iets waar de regering naar kijkt". Ze vergeleek het met de vaccins voor polio of kinkhoest die nu al verplicht zijn bij federale instellingen als scholen.

Later verduidelijkte Walensky haar standpunt: ze had aangenomen dat de vraag ging over verplichte vaccinaties voor werknemers van bedrijven en een deel van het overheidspersoneel, waar president Biden gisteren op zinspeelde. "Er komt geen federale verplichting", onderstreepte ze.